В Казани на стройке полицейские задержали более 20 незаконных мигрантов

Среди нарушителей оказались граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. По решению суда троих иностранцев оштрафовали на 3 тысячи рублей. Еще двух нелегальных мигрантов арестовали на трое суток — один из них после принудительно будет выдворен за пределы России.