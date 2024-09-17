В Казани на стройке полицейские задержали более 20 незаконных мигрантов

Сотрудники подразделения по вопросам миграции и уголовного розыска МВД по Татарстану и полицейские УМВД России по Казани задержали 22 незаконных мигранта, работающих на стройке городского жилого комплекса.
Среди нарушителей оказались граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. По решению суда троих иностранцев оштрафовали на 3 тысячи рублей. Еще двух нелегальных мигрантов арестовали на трое суток — один из них после принудительно будет выдворен за пределы России.
Юридические лица, чьи представители не проверили законность осуществления иностранцами трудовой деятельности, будут привлечены к административной ответственности, сообщает МВД по Татарстану.
Ранее стало известно, что в Татарстане хотят повысить цену патента для трудовых мигрантов.