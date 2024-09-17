Tyler, The Creator дебютирует в большом кино в новом фильме Джоша Сэфди

Рэпер Tyler, The Creator снимется вместе с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу в фильме Джоша Сэфди. Картина от студии А24 получила название «Марти Суприм». Какую роль исполнит музыкант, пока неизвестно.
Детали сюжета фильма держатся в секрете. Но ранее сообщалось, что картина может быть вдохновлена жизнью Марти Райзмана, чемпиона по пинг-понгу, пишет Variety.
Прежде Tyler, The Creator был соавтором сериала «Лоитер Сквад» (2012−2014), в котором он снялся со своими коллегами из Odd Future. Кроме этого, рэпер приложил руку к анимационному многосерийнику The Jellies (2015) и документальному проекту Nuts + Bolts (2017).
Последний альбом Тайлера Call Me If You Get Lost вышел в 2021 году. Благодаря ему музыкант получил «Грэмми» за лучший рэп-альбом.
Недавно стало известно, что Charli XCX сыграет в фильме I Want Your Sex вместе с Оливией Уайлд и Купером Хоффманом.