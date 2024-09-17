Tyler, The Creator дебютирует в большом кино в новом фильме Джоша Сэфди

Прежде Tyler, The Creator был соавтором сериала «Лоитер Сквад» (2012−2014), в котором он снялся со своими коллегами из Odd Future. Кроме этого, рэпер приложил руку к анимационному многосерийнику The Jellies (2015) и документальному проекту Nuts + Bolts (2017).