В Красноярске нельзя будет вырубить более 30 деревьев без согласия горожан

Депутаты горсовета утвердили порядок проведения общественных слушаний, необходимых при вырубке 30 и более деревьев. Обычно такой крупный снос согласовывают при строительстве, пояснили в мэрии Красноярска. Теперь разрешения на такой снос будут выдаваться с учетом мнения горожан.
Участниками общественных слушаний смогут стать красноярцы старше 14 лет с городской пропиской. Объявление о проведении слушаний будет размещаться на сайте администрации города и в газете «Городские новости». Проведение собрания можно назначать только в будние дни, во второй половине дня.
Для организации процесса слушаний будет задействована специальная комиссия. Докладчики, которые хотят получить разрешение, должны будут доказать необходимость сноса деревьев и ответить на вопросы участников.
Процедура проведения слушаний займет около 20 дней. В связи с чем процесс выдачи разрешения на масштабный снос деревьев будет длительным.