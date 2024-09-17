В Красноярске нельзя будет вырубить более 30 деревьев без согласия горожан

Депутаты горсовета утвердили порядок проведения общественных слушаний, необходимых при вырубке 30 и более деревьев. Обычно такой крупный снос согласовывают при строительстве, пояснили в мэрии Красноярска. Теперь разрешения на такой снос будут выдаваться с учетом мнения горожан.