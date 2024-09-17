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В Красноярске нельзя будет вырубить более 30 деревьев без согласия горожан

Для получения разрешения на снос нужны будут общественные слушания.

Депутаты горсовета утвердили порядок проведения общественных слушаний, необходимых при вырубке 30 и более деревьев. Обычно такой крупный снос согласовывают при строительстве, пояснили в мэрии Красноярска. Теперь разрешения на такой снос будут выдаваться с учетом мнения горожан.

Участниками общественных слушаний смогут стать красноярцы старше 14 лет с городской пропиской. Объявление о проведении слушаний будет размещаться на сайте администрации города и в газете «Городские новости». Проведение собрания можно назначать только в будние дни, во второй половине дня.

Для организации процесса слушаний будет задействована специальная комиссия. Докладчики, которые хотят получить разрешение, должны будут доказать необходимость сноса деревьев и ответить на вопросы участников.

Процедура проведения слушаний займет около 20 дней. В связи с чем процесс выдачи разрешения на масштабный снос деревьев будет длительным. ​