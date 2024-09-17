Школьников Иркутска будут учить собирать и ремонтировать беспилотники

Помещение разделено на теоретическую и практическую зоны, они станут плацдармом для отработки навыков. «Для теоретической закуплены ноутбуки, чтобы у каждого ученика, который приходит на занятия, был к ним доступ. В практической же есть ремонтная зона, где ребята будут учиться собирать, разбирать и ремонтировать дроны», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Также в спортзале учебного заведения будет создана большая полетная зона и еще одна поменьше для «стартовой практики». Аналогичные классы созданы в других школах Иркутска, Ангарска, Братска и Черемхово. По словам губернатора, регион прошел конкурсный отбор Минпросвещения РФ и вошел в число из 30 субъектов России, где реализуется федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
Ранее «Ъ» писал о том, что ученики 10−11 классов будут изучать методы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противников в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Он с сентября 2024 года заменил в школах «Основы безопасной жизнедеятельности» (ОБЖ).