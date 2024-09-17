Школьников Иркутска будут учить собирать и ремонтировать беспилотники

Помещение разделено на теоретическую и практическую зоны, они станут плацдармом для отработки навыков. «Для теоретической закуплены ноутбуки, чтобы у каждого ученика, который приходит на занятия, был к ним доступ. В практической же есть ремонтная зона, где ребята будут учиться собирать, разбирать и ремонтировать дроны», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.