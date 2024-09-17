Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов

1 апреля вступил в силу закон о запрете «наливаек». Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.