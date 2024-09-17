Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. В Крыму ограничат продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, сообщается на официальном сайте Министерства промышленной политики Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Министерство промышленной политики Республики Крым сообщает о вступлении с 23 сентября 2024 в силу закона, ограничивающего время продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях, в период с 20 часов до 10 часов по местному времени», — говорится в сообщении.

25 июня в Крыму был принят закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах по ночам.

1 апреля вступил в силу закон о запрете «наливаек». Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Поводом послужили многочисленные обращения жителей многоквартирных домов с жалобами, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.