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Пятница и суббота стали самыми аварийными днями недели в Самарской области

В Самарской области произошло 67 ДТП с 86-ю пострадавшими за прошедшую неделю.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские рассказали о состоянии аварийности на дорогах Самарской области за прошедшую неделю. Так, с 9 по 15 сентября самыми аварийными днями недели стали пятница и суббота. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

— На дорогах Самарской области за неделю произошло 67 ДТП, в которых погибли один человек, а еще 86 получили ранения, в их числе 11 детей, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что причинами трагических ДТП стали различные нарушения правил дорожного движения пешеходами и водителями. В пятницу, 13 сентября, в Самаре два водителя пострадали в аварии на улице Ново-Вокзальной, а на ул. Физкультурной Chevrolet оседлал вазовский автомобиль.

В субботу, 14 сентября, в Большеглушицком районе легковушка съехала в кювет и перевернулась, а в Самаре автомобиль протаранил забор на пересечении Потапова и Кольцевой.

ГИБДД