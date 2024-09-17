Охранник из Новосибирска выиграл 22,5 млн рублей в лотерею

Победителем государственной лотереи «Всё или ничего» стал участник 110951-го тиража Владимир Ракецкий из Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службе государственных лотерей.
Мужчина приобрел лотерейный билет за 1 500 рублей в одной из точек продаж. Он выиграл благодаря тому, что выбрал сразу 3 билета на 5 тираже подряд. Общий выигрыш составил 22 450 120 рублей.
Мужчина работает в охране и купил билет рано утром по дороге домой после ночной смены. Ему удалось угадать 12 чисел из 24.
Деньги победитель решил потратить на погашение кредитов, ремонт дома, а ещё часть отдать родным на жилье.