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Власти: Запись на приём к врачам в Калининградской области возобновят после замены серверного оборудования

Сейчас специалисты проводят отладку и настройку техники в тестовом режиме.

Запись на приём к врачам в Калининградской области возобновят после замены серверного оборудования. Сейчас специалисты проводят отладку и настройку техники в тестовом режиме. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Из-за масштабного сбоя в медицинской информационной системе региона потребовалась замена части серверного оборудования.

«Задержка в запуске системы связана с необходимостью доставки комплектующих из Москвы компанией-производителем. В настоящее время обновлённое оборудование проходит отладку и настройку в тестовом режиме. Пациентов, записанных на приём и исследования, принимают в плановом порядке», — пояснили в правительстве.

Запись на приём к врачам в Калининградской области возобновят после запуска медицинской информационной системы. При возникновении вопросов пациенты могут обращаться к руководству лечебных организаций.

Масштабный сбой в медицинской информационной системе региона произошёл в пятницу, 13 сентября. Жители Калининградской области четыре дня не могут записаться на приём к врачам через сайт medreg.gov39.ru и контакт-центр по номеру 122. Также ограничен доступ к электронной карте пациента.

медицина