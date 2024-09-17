Власти: Запись на приём к врачам в Калининградской области возобновят после замены серверного оборудования

Запись на приём к врачам в Калининградской области возобновят после замены серверного оборудования. Сейчас специалисты проводят отладку и настройку техники в тестовом режиме. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.
Из-за масштабного сбоя в медицинской информационной системе региона потребовалась замена части серверного оборудования.
«Задержка в запуске системы связана с необходимостью доставки комплектующих из Москвы компанией-производителем. В настоящее время обновлённое оборудование проходит отладку и настройку в тестовом режиме. Пациентов, записанных на приём и исследования, принимают в плановом порядке», — пояснили в правительстве.
Запись на приём к врачам в Калининградской области возобновят после запуска медицинской информационной системы. При возникновении вопросов пациенты могут обращаться к руководству лечебных организаций.
Масштабный сбой в медицинской информационной системе региона произошёл в пятницу, 13 сентября. Жители Калининградской области четыре дня не могут записаться на приём к врачам через сайт medreg.gov39.ru и контакт-центр по номеру 122. Также ограничен доступ к электронной карте пациента.