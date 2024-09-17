Власти: Запись на приём к врачам в Калининградской области возобновят после замены серверного оборудования

Масштабный сбой в медицинской информационной системе региона произошёл в пятницу, 13 сентября. Жители Калининградской области четыре дня не могут записаться на приём к врачам через сайт medreg.gov39.ru и контакт-центр по номеру 122. Также ограничен доступ к электронной карте пациента.