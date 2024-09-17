Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани из-за изменений в законе перенесут 15 дорожных камер

В Краснодарском крае согласован перенос 15 автоматических комплексов видеофиксации. Дорожные камеры в регионах отключают из-за новых требований к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые вступили в силу 1 сентября.

Источник: Коммерсантъ

В этот день начали действовать поправки к закону об автодорогах (ФЗ-197), запустившие реформу всей системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в стране.

В «Центре организации дорожного движения» Краснодарского края «Ъ-Кубань» рассказали, что комплексы, как технические средства, соответствуют требованиям новых поправок в закон. Возможные приостановки в работе дорожных камер связаны не с техническими причинами, а с организационными, так как в процессе согласования задействованы различные инстанции. Сейчас «ЦОДД» и региональный минтранс ведут работу по минимизации возможности возникновения подобных ситуаций.

«В случае, когда дальнейшее функционирование комплекса невозможно по причинам, не связанным с его работоспособностью как технического средства, будет принято решение о его переносе на новое местоположение с соблюдением всех требований. В текущем году согласовано 15 переносов комплексов», — говорится в ответе ведомства.

По новым правилам комплексы фотовидеофиксации нельзя ставить в произвольном месте; главное требование — наличие «очага аварийности». Под этим термином понимают километровый отрезок загородной дороги либо 200-метровый в населенном пункте, где за год произошло три или более ДТП одного вида с пострадавшими или пять разнотипных ДТП. Также камеру можно ставить на перекрестках, где в течение года произошло четыре и более однотипных ДТП без пострадавших. Есть ряд исключений: выделенные полосы, перекрестки, пешеходные переходы и другие.

ГИБДД