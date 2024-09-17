На Кубани из-за изменений в законе перенесут 15 дорожных камер

По новым правилам комплексы фотовидеофиксации нельзя ставить в произвольном месте; главное требование — наличие «очага аварийности». Под этим термином понимают километровый отрезок загородной дороги либо 200-метровый в населенном пункте, где за год произошло три или более ДТП одного вида с пострадавшими или пять разнотипных ДТП. Также камеру можно ставить на перекрестках, где в течение года произошло четыре и более однотипных ДТП без пострадавших. Есть ряд исключений: выделенные полосы, перекрестки, пешеходные переходы и другие.