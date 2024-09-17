На КАД Петербурга водитель BMW разогнался до 284 км/ч

Один из популярных участков среди лихачей — отрезок Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга в сторону Выборгского шоссе от проспекта Энгельса. Максимум на ней — 284 км/ч на автомобиле BMW. Вторым стала машина Porsche с 283 км/ч.