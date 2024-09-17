Движение ограничили в Петербурге до 21 сентября из-за Евразийского женского форума

Движение транспорта ограничили в Петербурге до 21 сентября. Поводом для этого стал Евразийский женский форум. В связи с масштабным городским мероприятием автомобилистам рассказали, где временно нельзя останавливаться, а где вовсе запрещен проезд. О подробностях сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.
— Ограничения действуют на территории Центрального, Адмиралтейского и Василеостровского районов. На 29 участках дороги запретили остановку транспорта, на 24 — сузили проезжую часть, на площади Растрелли — заблокировали проезд, — пояснили в городском правительстве.
Так, с 00:00 до 23:59 20 сентября петербургским водителям нельзя бросать авто на Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы, на улице Марата вдоль дома № 11, на 6-й Советской улице вдоль дома № 12, на Стремянной улице вдоль дома № 8, на Исаакиевской площади вдоль дома № 1 по Вознесенскому проспекту. Полный перечень адресов можно изучить здесь.