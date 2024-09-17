Движение ограничили в Петербурге до 21 сентября из-за Евразийского женского форума

Движение транспорта ограничили в Петербурге до 21 сентября. Поводом для этого стал Евразийский женский форум. В связи с масштабным городским мероприятием автомобилистам рассказали, где временно нельзя останавливаться, а где вовсе запрещен проезд. О подробностях сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.