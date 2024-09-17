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Многоэтажку на Перелета в Омске достроят уже в этом году

Строительство дома завершено уже на 70%

Источник: Комсомольская правда

Проблемную многоэтажку на Перелета, 2 в Кировском округе Омска достоят уже в этом году. Квартиры смогут получить 167 обманутых дольщиков. Строительные работы выполнены на 70%.

Многоквартирный дом достраивает подрядная организация ООО «Строитель». На данном этапе строители заканчивают возведение 16 этажа, монтируют окна в квартирах и на лоджиях, а также устанавливают лестницы в подъездах.

На стройплощадке также работают специалисты по установке систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Параллельно ведутся работы по монтажу фасада здания.

Дом запланирован на 185 квартир — из них 167 получат обманутые дольщики.