Многоэтажку на Перелета в Омске достроят уже в этом году

Проблемную многоэтажку на Перелета, 2 в Кировском округе Омска достоят уже в этом году. Квартиры смогут получить 167 обманутых дольщиков. Строительные работы выполнены на 70%.
Многоквартирный дом достраивает подрядная организация ООО «Строитель». На данном этапе строители заканчивают возведение 16 этажа, монтируют окна в квартирах и на лоджиях, а также устанавливают лестницы в подъездах.
На стройплощадке также работают специалисты по установке систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Параллельно ведутся работы по монтажу фасада здания.
Дом запланирован на 185 квартир — из них 167 получат обманутые дольщики.