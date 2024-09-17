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За три дня Ростове-на-Дону из-за ветра упали 67 деревьев

67 деревьев упали из-за штормового ветра в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 15 по 17 сентября из-за штормового ветра упали 67 деревьев. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, а также проинформировал глава администрации города Алексей Логвиненко.

— К этому моменту ликвидированы последствия 58 случаев падения деревьев. Распил и вывоз порубочных остатков продолжается, — рассказал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

Уточняется, что 31 из 58 рухнувших стволов убрали городские спасатели. На все поступившие вызовы они реагируют незамедлительно.

По данным синоптиков, ветер не утихнет и в ближайшие два дня. В частности, 18 сентября порывы временами могут достигать 15−17 м/с, а 19 сентября — 13 м/с.