Дополнительные электрички пустят в Волгограде в день матча «Ротора»

Напомним, что 20 сентября на «Волгоград Арене» состоится игра между «Ротором» и «Черноморцем». В этой связи для удобства болельщиков будут назначены дополнительные рейсы пригородных поездов.
Так, дополнительная электричка будет направлена в Волжский. В 22.12 она отъедет от ст. Волгоград-1, а в 22.18 — от о. п. Мамаев курган (верхняя платформа). Прибытие в город-спутник — в 23.01, сообщили в компании-перевозчике.
Еще один пригородный поезд будет назначен для жителей южных районов города. В 22.06 состав отправится от ст. Краснооктябрьская, а в 22.13 — от нижней платформы о. п. Мамаев курган. В 23.19 электричка прибудет на ст. Шпалопропитка.
Жителям и гостям Волгограда рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.