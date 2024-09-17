Дополнительные электрички пустят в Волгограде в день матча «Ротора»

Так, дополнительная электричка будет направлена в Волжский. В 22.12 она отъедет от ст. Волгоград-1, а в 22.18 — от о. п. Мамаев курган (верхняя платформа). Прибытие в город-спутник — в 23.01, сообщили в компании-перевозчике.