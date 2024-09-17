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Воронежская семья стала родителями в 13-й раз

Супруги очень рады, что их семья не прекращает расти.

Источник: АиФ Воронеж

В воронежской семье родился 13-й ребёнок, сообщили в пресс-службе администрации города Лиски

Евгений и Людмила Гордиенко из Лисок воспитывают 13 детей. Разница между самым старшим и самым младшим ребёнком — 22 года. Супруги очень рады, что их семья не прекращает расти.

Людмила выросла в многодетной семье и захотела создать свою собственную, такую же большую. Её муж работает на птицефабрике. За добросовестный труд его неоднократно поощряли, а также отмечали его вклад в подготовку детей к новому учебному году в школе.

Две старшие дочери — Жанна и Елизавета — хотят работать на железной дороге. Младшие дети учатся в общеобразовательной и музыкальной школах. Они активно участвуют в конкурсах и олимпиадах, где часто занимают призовые места.