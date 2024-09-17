На балет не нужен билет: как проходил праздник искусства в Воронеже

Субботний день выдался довольно жарким, поэтому уже в очереди на входе у каждого второго замечаем бутылку воды. Сегодня на Советской площади как никогда много людей, причем большинство — личности творческие. Здесь проходит День балета, а значит, проведем время с артистами, которые посвятили жизнь хореографии. Мы, как люди в балете не сильно сведущие, подготовились и вооружились подругой, которая провела на пуантах девять лет.