На балет не нужен билет: как проходил праздник искусства в Воронеже

Совместный проект Театра оперы и балета и хореографического училища 14 сентября собрал сотни посетителей и участников. Сколько раз крутили фуэте и как шились костюмы — узнали корреспонденты «Комсомольской правды».
МНОГО БАЛЕТА И САХАРНОЙ ВАТЫ.
Субботний день выдался довольно жарким, поэтому уже в очереди на входе у каждого второго замечаем бутылку воды. Сегодня на Советской площади как никогда много людей, причем большинство — личности творческие. Здесь проходит День балета, а значит, проведем время с артистами, которые посвятили жизнь хореографии. Мы, как люди в балете не сильно сведущие, подготовились и вооружились подругой, которая провела на пуантах девять лет.
Праздник был действительно масштабный. Улицы, примыкающие к Советской площади, перекрыли, так что горожане радостно гуляли по дорогам с шарами и сахарной ватой.
Когда зашли, наше внимание, конечно, привлекла основная сцена, где проходил концерт Воронежского хореографического училища. В начале программы самые юные ученики показывали короткие танцы. Как отметила подруга, в таком «начинающем возрасте» пуанты детям не выдают, они танцуют в мягких чешках, чтобы не травмировать ногу слишком рано. После выступления родители, конечно, угощали сахарной ватой своих начинающих звезд. А тем временем на сцене появились артисты театра оперы и балета. Взрослые демонстрировали фрагменты постановок «Жизель» и «Лебединое озеро».
ПОТРОГАТЬ ВСЕ БЛЕСТЯЩЕЕ.
Вскоре мы решили изучить другие локации праздника. Первым пунктом стала палатка «Театральные мастерские». Здесь проводят мастер-класс «Изготовление украшений и париков». Специалисты гримерно-постижерного цеха Воронежского театра оперы и балета демонстрируют яркие наряды и парики, рисунки, образцы тканей. Эксперты рассказывают, как важно правильно выбрать материал для костюма. На столе разложили бусины, сверкающие камушки и бисер для создания короны. И вот детские ручонки уже тянутся к блестящим кругляшкам, чтобы скорее смастерить украшение.
Хоть праздник привлек воронежцев разных возрастов, основной контингент составляют дети. Малыши резвятся на игровых площадках, танцуют под классическую музыку, старательно тянут ножку, воображая себя на пуантах. Театральные мастерские стали, наверное, самыми популярными локациями среди детей.
Понравилась юным посетителям и выставка балетного сценического костюма от Валерия Кочиашвили, главного художника Воронежского театра оперы и балета. Красные, голубые и зеленые костюмы с рюшами и пышными юбками сверкают на солнце. Здесь представлена линейка мужских и женских нарядов, как старинных, так и сшитых по новейшим технологиям. Посетители фотографируют красивые одежды и пробуют примерить юбки на себя, подходя к манекенам. Рядом расположена выставка старинных рисунков с праздничными убранствами.
Следующая локация — «Барре фитнес». Посетители делают упражнения по системе, основанной на сочетании фитнеса, пилатеса, йоги с элементами классической хореографии. Коврики для занятий расстелили на траве, поэтому в таком единении с природой особенно приятно заниматься растяжкой.
«Барре фитнес» пришелся по душе всем возрастам. Вот молодая женщина выполняет упражнения лежа, а совсем крохотный сын ползает рядом. Карапуз залез ей на ноги и громко смеется каждый раз, когда мама катает его на поднимающихся ногах. Не вызвал одобрения фитнес только у мужчины в серой футболке. Он, вероятно, устал стоять и, завидев издалека коврики, надеялся прилечь. Этот гость был очень разочарован тем, что отдохнуть не получится, и удалился в поисках лавочки.
МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ЗВЕЗД.
На площадке также проводят лекторий от заслуженных артистов России и Воронежской области. Эксперты рассказывают об истории воронежского балета, тайнах закулисья и делятся комичными случаями во время выступлений.
Напротив расположена локация «Балетный зал» с интерактивными мастер-классами. Прима-балерины, премьеры и заслуженные артисты показывают на небольшой сцене станковые комбинации. Впрочем, сцена действительно выглядит как фрагмент балетного зала: черный пол, деревянные станки.
Почувствовать себя танцорами могут все желающие: ряды к сцене также разделяют станки. Сначала нам показалось, это лишь декорация в тему праздника. Но организаторы рассказали, что 116 станков закупили специально для торжества.
На главной сцене идет мастер-класс от заслуженной артистки Воронежской области Екатерины Любых и премьера театра оперы и балета Максима Данилова. Гости праздника выполняют упражнения у станка и внимательно слушают ведущих.
Пожалуй, самым значимым событием стал мастер-класс от премьера Михайловского театра, заслуженного артиста России Ивана Васильева. Поучаствовать в нем смогли не все: у станков перед сценой расположились воспитанники Воронежского хореографического училища, детских школ искусств города и артисты балетной труппы Воронежского театра оперы и балета. Но все гости получили уникальную возможность стать зрителями этого незабываемого события. Больше сотни ребят в белых футболках и черных леггинсах почти синхронно, в ряд, выполняют элементы па-де-грас, плавно отводят руки и тянут носок.
ЗРИТЕЛИ ГАЛА-КОНЦЕРТА.
К половине седьмого на Советскую площадь стягивается все больше народа. Наконец, начинается гала-концерт с участием приглашенной звезды Ивана Васильева. Люди встают на скамейки, берут детей на плечи и настраивают камеры на смартфонах. По бокам от сцены расположили два экрана с демонстрацией выступления. Разноцветные костюмы не дают зрителям заскучать.
Вот на сцену выходит девушка и начинает быстро кружиться. Пока мы сбивались, считая повороты, подруга объяснила: это знаменитый элемент «33 фуэте».
Рядом с нами в толпе стоят самые разные люди. Вот хрупкая девушка справа со слезами на глазах наблюдает за танцем Мерседес из балета «Дон Кихот». Мужчины в спортивных штанах слева, кажется, тоже заворожились танцем и активно поддерживают Ивана Васильева, который исполняет на сцене сольную партию. Наши соседи по толпе поднимают руки и кричат: «Даваааай, мужик! Танцуй! Урааа!».
День балета пришелся по вкусу всем пришедшим. Воронежцы от мала до велика погрузились в одно из самых красивых искусств и вот так весело провели выходной. Посетители поделились с нами, что хотели бы и в следующем году принять участие в таком фестивале.
Горожане покидали площадь счастливые и вдохновленные. В конце мы стали свидетелями совершенно невероятного примера, что может сделать с человеком балет! Когда все стали расходится, пожилой мужчина, стоявший весь концерт немного в стороне, закинул ногу на станок. А потом подпрыгнул, прокрутившись в воздухе. Может, до сложных элементов ему далеко, но и он сам, и внуки остались довольны праздником и пластичным дедушкой.