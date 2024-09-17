Гибель отца и натянутые отношения с мамой: что известно об участнице шоу «Новые пацанки» из Ангарска Софье Кульгавой

«Я — один сплошной стержень. Со мной даже пацаны общаются как с братаном. Они не видят во мне девочку», — рассказала о себе продюсерам проекта сама Соня. Девушка родилась и росла в городе Ангарске, что в 46-ти километрах от Иркутска. Ее отец трагически погиб, когда девочке было всего три месяца. Мужчина утонул во время рыбалки. Машина, в которой он находился, ушла под лед. Об этом Софья узнала только в школе. По словам близких, отчасти ее решение поступить в кадетский класс было связано с желанием пойти по папиным стопам, ведь он был военным.