Гибель отца и натянутые отношения с мамой: что известно об участнице шоу «Новые пацанки» из Ангарска Софье Кульгавой

Вечером 19 сентября в эфире федерального телеканала состоится премьера девятого сезона популярного шоу «Пацанки». Цель проекта — внутреннее и внешнее преображение участниц с непростым прошлым. Пятнадцати девушкам из разных регионов страны помогают побороть страхи, отказаться от зависимостей, найти себя в жизни и стать настоящими леди. Каждую неделю одна из них покидает проект. Победительницей социального реалити станет та, кто справится с испытаниями и сможет измениться в лучшую сторону.
За помощью специалистов обратилась и 18-летняя Софья Кульгавая из Иркутской области. Рассказываем, что известно об одной из самых юных участниц.
«Я — один сплошной стержень. Со мной даже пацаны общаются как с братаном. Они не видят во мне девочку», — рассказала о себе продюсерам проекта сама Соня. Девушка родилась и росла в городе Ангарске, что в 46-ти километрах от Иркутска. Ее отец трагически погиб, когда девочке было всего три месяца. Мужчина утонул во время рыбалки. Машина, в которой он находился, ушла под лед. Об этом Софья узнала только в школе. По словам близких, отчасти ее решение поступить в кадетский класс было связано с желанием пойти по папиным стопам, ведь он был военным.
— В школе Соня была очень активной, постоянно участвовала в разных мероприятиях, была отличницей, — рассказала корреспонденту КП-Иркутск тетя девушки Марина. — Также она училась в профильном классе МВД, но в 8−9 классе в ее жизни началась неразбериха. С военной сферой не сложилось, и племянница поступила в колледж в Иркутске.
Участница «Пацанок» призналась, что всегда хотела освободиться от маминого «тотального контроля». Родительская строгость не раз становилась причиной ссор. Из-за скандалов школьница даже уходила из дома. Но повзрослев, Софья стала благодарна за то, что в ней «воспитали характер».
— Отношения, действительно, натянутые. О том, что улетает в Москву, Соня сообщила маме, позвонив прямо из аэропорта, — говорят родственники. — Мы надеялись, что психологи проекта помогут ей решить эту проблему. Однако, зачем еще ей понадобилось участвовать в шоу, мы не понимаем.
Пользователи сети, которые называют себя подругами Софьи Кульгавой, описывают девушку как добрую, веселую и дружелюбную.
— В жизни она не ведет себя, как те пацанки, которых показывают по телевизору, — прокомментировал знакомый участницы из Ангарска.
Как стало известно КП-Иркутск, съемочная группа реалити приезжала в Приангарье в июле. Вместе с девушкой они посетили кладбище, где похоронен ее отец, а также дом, где проходила часть ее детства. При этом, мама Софьи о съемках не знала. От общения с журналистами «Комсомолки» она также отказалась.
Еще две участницы.
Среди участниц проекта оказались сразу три девушки из Иркутской области. Помимо 18-летней Софьи Кульгавой из Ангарска, кастинг прошли 25-летняя Лейла Ключевская из Иркутска и 20-летняя Александра Крючкова из поселка Лесогорск. Что известно о них?
Лейла родилась в семье наркозависимых. Когда родители попали в тюрьму, девочку поместили в детский дом. Трудные подростковые годы и отсутствие родительской любви оставили свой отпечаток. Лейла стала воровать, чтобы прокормить себя, а в 15 лет родила, но малыш не дожил и до двух лет… Второй ребенок родился в отношениях с мужчиной, который тоже употреблял запрещенные вещества.
Александра родилась без руки. Ей приходилось мириться с издевками и насмешками от сверстников.
— Замкнулась в себе, обрезала волосы и стала носить только черную одежду. Не ощущаю себя женщиной, — поделилась Александра из Лесогорска.
Да и алкоголь, на который «пацанка» тратит лишние деньги, уверенности не добавляет. Девушка надеется, что ей помогут раскрыть и принять себя настоящую, ведь она заслуживает любви.
Реалити «Пацанки» в 2024 году претерпело изменения. Теперь по приезде 15 девушек отправятся не в Школу Леди, а на остров в Тайланде. Поэтому сезон получил соответствующее название: «Новые пацанки. Остров». Участницы будут жить в диком лагере, окруженном джунглями. Им придется самостоятельно искать себе пропитание. Также предстоит пройти ряд испытаний для тела и духа. Наставником «пацанок» станет блогер и телеведущий Дмитрий Масленников.