В Волгоградской области школьницу госпитализировали после падения части потолка

Девочку доставили в медицинское учреждение.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, 17 сентября около 8.45 во время перемены 13-летняя ученица находилась в коридоре. На голову подростка упал фрагмент штукатурного покрытия потолка.
Восьмиклассница попала в больницу. Предварительный диагноз — «сотрясение головного мозга».
В надзорном ведомстве организовали проверку по факту травмирования несовершеннолетней. Работники прокуратуры оценят соблюдение требований в части обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе техническое состояние здания школы.
«Прокуратурой взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту данного происшествия», — добавили в надзорном ведомстве.