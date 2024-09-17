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В Волгоградской области школьницу госпитализировали после падения части потолка

В школе Суровикино на 8-классницу упала штукатурка с потолка.

Источник: РИА "Новости"

Девочку доставили в медицинское учреждение.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, 17 сентября около 8.45 во время перемены 13-летняя ученица находилась в коридоре. На голову подростка упал фрагмент штукатурного покрытия потолка.

Восьмиклассница попала в больницу. Предварительный диагноз — «сотрясение головного мозга».

В надзорном ведомстве организовали проверку по факту травмирования несовершеннолетней. Работники прокуратуры оценят соблюдение требований в части обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе техническое состояние здания школы.

«Прокуратурой взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту данного происшествия», — добавили в надзорном ведомстве.

медицина
несчастный случай