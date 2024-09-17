Калининградские астрономы сняли вращение Юпитера вокруг своей оси

«В объективы камер попала самая крупная планета Солнечной системы и один из самых ярких объектов ночного неба — Юпитер. На короткой анимации, полученной путем сложения кадров часовой съёмки, можно различить вращение планеты-гиганта вокруг своей оси. На анимации вращение специально зациклено в обратную сторону, чтобы можно было лучше рассмотреть движение облачного покрова Юпитера. На самом деле, конечно, планета вращается вокруг своей оси равномерно», — отметили в БФУ.