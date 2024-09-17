Калининградские астрономы сняли вращение Юпитера вокруг своей оси

Астрономы БФУ им. Канта сняли вращение Юпитера вокруг своей оси. Об этом сообщается на странице калининградского университета «ВКонтакте».
«В объективы камер попала самая крупная планета Солнечной системы и один из самых ярких объектов ночного неба — Юпитер. На короткой анимации, полученной путем сложения кадров часовой съёмки, можно различить вращение планеты-гиганта вокруг своей оси. На анимации вращение специально зациклено в обратную сторону, чтобы можно было лучше рассмотреть движение облачного покрова Юпитера. На самом деле, конечно, планета вращается вокруг своей оси равномерно», — отметили в БФУ.
Чтобы получить эффектные кадры, потребовалось больше полутора часов работы и специальная техника — 280-мм телескоп Celestron Advanced C11, камера для астрофотографий ZWO 533 MM и корректор атмосферной дисперсии.
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