В Калининградской области меняется порядок учета, выхода и пребывания в море маломерных судов

Уведомление о выходе должно содержать следующие сведения: при наличии — название маломерного судна, регистрационный (бортовой) номер, наименование (номер) пункта базирования и учетный номер, присвоенный пограничным органом или его подразделением; сведения о лице, которое будет управлять маломерным судном, номер его телефона; сведения о наличии на борту маломерного судна средств связи; сведения о наличии на борту шлюпок и иных плавучих средств, являющихся его принадлежностью; количество человек на маломерном судне; цель и время выхода; количество выходов в течение календарных суток; предполагаемое время возвращения (в случае неоднократных выходов в течение одних календарных суток сообщается предполагаемое время окончательного возвращения); место (район) плавания (передвижения по льду); планируемые места стоянки (постановки на якорь) с указанием их географических координат или наименований географических объектов.