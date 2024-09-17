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В Калининградской области меняется порядок учета, выхода и пребывания в море маломерных судов

Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области информирует, что 1 октября 2024 года вступает в силу новый порядок учета, выхода и пребывания в море маломерных судов (средств).

Источник: Бизнес-Калининград

Приказ ФСБ России от 25 мая 2024 года № 205 «О внесении изменений в правила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454» касается также правил содержания маломерных судов и обязанностей лиц на борту. Впервые правила пограничного режима частично распространяются на лиц, использующих механические транспортные средства в качестве средств передвижения по льду.

Учету в пограничном органе или его подразделении подлежат:

а) российские маломерные суда (средства), подлежащие государственной регистрации в одном из реестров судов РФ, используемые на участках в российской части вод, в пределах которых установлен пограничный режим и в территориальном море РФ;

б) подводные средства движения, подводные аппараты и водолазные дыхательные аппараты, средства передвижения по льду (аэросани, буера, мотосани, снегоходы (мотонарты), используемые в российской части вод;

в) российские маломерные суда, не подлежащие государственной регистрации в реестрах, используемые на участках внутренних морских вод РФ, в пределах которых установлен пограничный режим, в территориальном море РФ на удалении менее 3 морских миль от государственной границы или линии разграничения морских пространств с сопредельным государством.

Учету не подлежат российские маломерные самоходные и несамоходные (надводные и подводные) суда (средства) и средства передвижения по льду, используемые в море и являющиеся принадлежностями судов.

Для постановки на учет судна, его собственник (владелец) до начала эксплуатации (в т. ч. при смене собственника (владельца)) представляет в пограничный орган или его подразделение по месту использования судна, уведомление, которое может быть вручено при личном обращении в пограничный орган или его подразделение по месту использования судна, передано посредством почтовой или факсимильной связи, а также направлено электронной почтой.

Постановка на учет судна (средства), подлежащего учету, осуществляется с присвоением ему учетного номера, который сообщается лицу, представившему уведомление.

Выход маломерного судна (средства) из пункта базированияв российскую часть вод осуществляется с уведомлением пограничного органа собственником (владельцем) маломерного судна, либо лицом, которое будет им управлять не позднее, чем за 2 часа до выхода.

Уведомление о выходе должно содержать следующие сведения: при наличии — название маломерного судна, регистрационный (бортовой) номер, наименование (номер) пункта базирования и учетный номер, присвоенный пограничным органом или его подразделением; сведения о лице, которое будет управлять маломерным судном, номер его телефона; сведения о наличии на борту маломерного судна средств связи; сведения о наличии на борту шлюпок и иных плавучих средств, являющихся его принадлежностью; количество человек на маломерном судне; цель и время выхода; количество выходов в течение календарных суток; предполагаемое время возвращения (в случае неоднократных выходов в течение одних календарных суток сообщается предполагаемое время окончательного возвращения); место (район) плавания (передвижения по льду); планируемые места стоянки (постановки на якорь) с указанием их географических координат или наименований географических объектов.

При возвращении маломерного судна в пункт базирования собственник (владелец) маломерного судна, либо лицо, управлявшее им, обязан уведомить пограничный орган или его подразделение с указанием сведений о маломерном судне: при наличии — его название, регистрационный (бортовой) номер, наименование (номер) пункта базирования; сведения о лице, им управлявшим, фактическое время возвращения в пункт базирования.

Уведомление о выходе и возвращении судна может быть направлено посредством факсимильной, телефонной или радиосвязи, передано электронной почтой, либо вручено при личном обращении в пограничный орган.

В случае отсутствия пунктов базирования на берегах российской части вод, выход маломерного судна и его возвращение осуществляются в месте, согласованном с пограничным органом. Согласование осуществляется по обращению собственника (владельца) маломерного судна либо лица, которое будет им управлять. При этом в уведомлении, вместо сведений о наименовании (номере) пункта базирования должны содержать сведения об указанном месте выхода маломерного судна.

Напоминаем, что нарушение правил пограничного режима влечёт за собой административную ответственность.

Информацию о правилах пограничного режима, порядке учета маломерных судов (средств) и согласовании их пребывания в море можно получить в Пограничном управлении или его подразделениях:

— г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 15, тел. 8 (4012) 69−11−69;— г. Багратионовск, ул. Пограничная, д. 89, тел. 8 (40156) 6−14−95;— г. Нестеров, ул. Ленинградская, д. 37, тел. 8 (40144) 9−29−20;— г. Советск, ул. А. Невского, д. 7, тел. 8 (40161) 4−01−18;— г. Балтийск, пр-т Ленина, д. 68, тел. 8 (40145) 6−91−21, 8 (40145) 6−91−10.

ФСБ