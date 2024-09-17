В Калининградской области меняется порядок учета, выхода и пребывания в море маломерных судов

Приказ ФСБ России от 25 мая 2024 года № 205 «О внесении изменений в правила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454» касается также правил содержания маломерных судов и обязанностей лиц на борту. Впервые правила пограничного режима частично распространяются на лиц, использующих механические транспортные средства в качестве средств передвижения по льду.
Учету в пограничном органе или его подразделении подлежат:
а) российские маломерные суда (средства), подлежащие государственной регистрации в одном из реестров судов РФ, используемые на участках в российской части вод, в пределах которых установлен пограничный режим и в территориальном море РФ;
б) подводные средства движения, подводные аппараты и водолазные дыхательные аппараты, средства передвижения по льду (аэросани, буера, мотосани, снегоходы (мотонарты), используемые в российской части вод;
в) российские маломерные суда, не подлежащие государственной регистрации в реестрах, используемые на участках внутренних морских вод РФ, в пределах которых установлен пограничный режим, в территориальном море РФ на удалении менее 3 морских миль от государственной границы или линии разграничения морских пространств с сопредельным государством.
Учету не подлежат российские маломерные самоходные и несамоходные (надводные и подводные) суда (средства) и средства передвижения по льду, используемые в море и являющиеся принадлежностями судов.
Для постановки на учет судна, его собственник (владелец) до начала эксплуатации (в т. ч. при смене собственника (владельца)) представляет в пограничный орган или его подразделение по месту использования судна, уведомление, которое может быть вручено при личном обращении в пограничный орган или его подразделение по месту использования судна, передано посредством почтовой или факсимильной связи, а также направлено электронной почтой.
Постановка на учет судна (средства), подлежащего учету, осуществляется с присвоением ему учетного номера, который сообщается лицу, представившему уведомление.
Выход маломерного судна (средства) из пункта базированияв российскую часть вод осуществляется с уведомлением пограничного органа собственником (владельцем) маломерного судна, либо лицом, которое будет им управлять не позднее, чем за 2 часа до выхода.
Уведомление о выходе должно содержать следующие сведения: при наличии — название маломерного судна, регистрационный (бортовой) номер, наименование (номер) пункта базирования и учетный номер, присвоенный пограничным органом или его подразделением; сведения о лице, которое будет управлять маломерным судном, номер его телефона; сведения о наличии на борту маломерного судна средств связи; сведения о наличии на борту шлюпок и иных плавучих средств, являющихся его принадлежностью; количество человек на маломерном судне; цель и время выхода; количество выходов в течение календарных суток; предполагаемое время возвращения (в случае неоднократных выходов в течение одних календарных суток сообщается предполагаемое время окончательного возвращения); место (район) плавания (передвижения по льду); планируемые места стоянки (постановки на якорь) с указанием их географических координат или наименований географических объектов.
При возвращении маломерного судна в пункт базирования собственник (владелец) маломерного судна, либо лицо, управлявшее им, обязан уведомить пограничный орган или его подразделение с указанием сведений о маломерном судне: при наличии — его название, регистрационный (бортовой) номер, наименование (номер) пункта базирования; сведения о лице, им управлявшим, фактическое время возвращения в пункт базирования.
Уведомление о выходе и возвращении судна может быть направлено посредством факсимильной, телефонной или радиосвязи, передано электронной почтой, либо вручено при личном обращении в пограничный орган.
В случае отсутствия пунктов базирования на берегах российской части вод, выход маломерного судна и его возвращение осуществляются в месте, согласованном с пограничным органом. Согласование осуществляется по обращению собственника (владельца) маломерного судна либо лица, которое будет им управлять. При этом в уведомлении, вместо сведений о наименовании (номере) пункта базирования должны содержать сведения об указанном месте выхода маломерного судна.
Напоминаем, что нарушение правил пограничного режима влечёт за собой административную ответственность.
Информацию о правилах пограничного режима, порядке учета маломерных судов (средств) и согласовании их пребывания в море можно получить в Пограничном управлении или его подразделениях:
— г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 15, тел.