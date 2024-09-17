Во славу омского спорта

Идея, объединившая всех.
Напомним, уникальный проект был начат по инициативе мецената, уроженца Омска предпринимателя Сергея Козубенко и поддержан властями города и области. Реализация началась в прошлом году. Изначально на Аллее, расположенной на набережной Оми, между Комсомольским и Юбилейными мостами, разместилось 22 бронзовых бюста спортсменов-олимпийцев.
Второй частью проекта стала авторская экспозиция художника Никаса Сафронова из 62 портретов омичей-чемпионов мира. Выставка разместилась в городском музее «Искусство Омска». Третьей — аллея из 62-х краснолистных кленов, высаженная на набережной Иртыша возле Омской крепости. Она стала символичным продолжением монументального комплекса.
В субботу, 7 августа, в Омске открылась завершающая часть скульптурной экспозиции «Аллея олимпийцев». Аллею дополнили 6 бронзовых бюстов омских спортсменов, покоривших олимпийский пьедестал. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест, меценат Сергей Козубенко, автор композиций скульптор Сергей Полегаев и спортсмены, чьи имена прославили омский спорт.
— Омск — Город трудовой доблести, но это еще и город спортивной славы. Второй год подряд мы добавляем новые бюсты наших олимпийских, паралимпийских, сурдолимпийских чемпионов на эту Аллею, и это стало уже хорошей традицией. Благодарю за эту инициативу мэра Омска Сергея Шелеста, нашего друга и мецената, омича Сергея Козубенко, скульптора Сергея Полегаева, наших уважаемых олимпийских чемпионов разных лет, приезжающих поддержать омский спорт. В этом единении — наша сила. Так давай вместе развивать наш город Омск, Омскую область и всю Россию, — отметил губернатор Виталий Хоценко.
В числе скульптур, завершивших экспозицию аллеи, — бронзовые бюсты Юрия Титова, легенды спортивной гимнастики, триумфатора Олимпиады 1956 года; Никиты Прохорова, легкоатлета, паралимпийского чемпиона 2012 года; Елизаветы Трущенко, дзюдоистки, победительницы Сурдлимпийский игр 2013 года; Артура Юсупова, фехтовальщика, обладателя золота Олимпиады 2021 года, Александра Музыченко, олимпийского чемпиона по парусному спорту 1980 года. Также аллею дополнил бюст олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, окончившего Омский государственный институт физической культуры.
Многие именитые спортсмены, даже те, кто уже не живет в Омске, нашли время и приехали на открытие. К примеру, Александр Музыченко прилетел из Санкт-Петербурга. В 1980 году Музыченко и его коллега по команде Валентин Манкин на яхте класса «Звездный» выиграли золото Олимпиады в парусном спорте. Соревнования состояли из 7-ми гонок, которые длились 9 дней. В сборную СССР по парусному спорту Музыченко попал от команды ЦСКА.
— Был зачислен туда еще когда служил в армии, — вспоминает олимпийский чемпион. — Но я всегда помню о том, что мой путь к олимпийскому пьедесталу начался в Омске, с сильнейшей омской парусной школы, с нашего могучего Иртыша. В родном городе сейчас бываю нечасто, но конечно же, слежу за успехами омских яхтсменов. К примеру, в прошлом году наши юниоры заняли призовые места в первенстве Сибири по парусному спорту. Потенциал у омской школы парусного спорта очень большой!
Для будущих поколений.
Как отметил мэр Сергей Шелест, за год, прошедший с начала реализации проекта, Аллея олимпийцев уже успела стать визитной карточкой нашего города.
— В первую очередь эта аллея — дань уважения нашим великим спортсменам. Многие из них сегодня здесь присутствуют. Большое спасибо, что нашли время, приехали, — поприветствовал присутствующих глава города. — Но самая главная задача этого комплекса, чтобы подрастающее поколение, наши дети, внуки, видели такие прекрасные примеры в жизни и стремились стать такими же великими спортсменами.
О том, насколько популярен в Омске спорт и как гордятся здесь победами именитых земляков, можно было судить по огромному количеству людей— на открытие Аллеи олимпийцев омичи пришли семьями и целыми трудовыми коллективами.
— Дорогие земляки! Сегодня мы с вами находимся на мероприятии, в котором мы вместе с вами творим историю, — обратился к омичам меценат Сергей Козубенко. — Я очень благодарен мэру Сергею Николаевичу Шелесту, губернатору Виталию Павловичу Хоценко и всем вам за поддержку и понимание. Многие люди, узнав о реализации проекта, приходили и помогали нам совершенно бескорыстно. Желаю нашей молодежи, которая сейчас занимается в детских спортивных школах, самых высоких результатов и новых олимпийских побед! Чтобы проект «Аллея олимпийцев» получил продолжение.
— Сегодня у всех нас большой праздник. Еще год назад мне сказали, что в этом проекте никто не будет забыт. Так и получилось! Каждый бюст — это история жизни человека, история его спортивного пути и побед. Многими из этих спортсменов я вдохновлялся, еще будучи маленьким. И теперь эту аллею будут видеть наши дети, знать свою историю и воодушевляться этими примерами для новых побед!, — отметил двукратный чемпион Паралимпиады по фехтованию Александр Кузюков.
Спортивный праздник продолжился в Концертном зале филармонии. Омский симфонический оркестр представил уникальную программу «СимфоСПОРТ» — симбиоз музыки и спорта. Со сцены с видеообращением к омичам выступил народный художник России Никас Сафронов.
— Хочу всех нас поздравить с торжественным открытием заключительной экспозиции скульптурного комплекса «Аллея олимпийцев». Проделана огромная плодотворная работа. Я рад и горд, что принимал в этом непосредственное участие. За это время я встречался с величайшими спортсменами нашей планеты. Это нужное и важное событие для культурной жизни города Омска, — отметил художник.
Программа «СимфоСПОРТ» объединила на одной сцене зимние и летние виды спорта, классику и современную музыку, звезд омского спорта и виртуозных музыкантов. Вот под музыку Чайковского играет с «АК Барсом» «Авангард». Под бессмертное «Болеро» выступают на сцене юные гимнастки, воспитанницы омской школы олимпийского резерва. В «Богатырской симфонии» Бородина сошлись в поединке самбисты спортивной школы имени А. М. Пушницы…. Невероятно, гармонично, зрелищно!
Логичным завершением праздника стала заслуженная награда. Со сцены Концертного зала губернатор Виталий Хоценко обьявил о присвоении Сергею Козубенко почетного звания «Заслуженный меценат Омской области». За уникальный проект во славу омского спорта, подаренный омичам.