Во славу омского спорта

— Сегодня у всех нас большой праздник. Еще год назад мне сказали, что в этом проекте никто не будет забыт. Так и получилось! Каждый бюст — это история жизни человека, история его спортивного пути и побед. Многими из этих спортсменов я вдохновлялся, еще будучи маленьким. И теперь эту аллею будут видеть наши дети, знать свою историю и воодушевляться этими примерами для новых побед!, — отметил двукратный чемпион Паралимпиады по фехтованию Александр Кузюков.