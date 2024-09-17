Обновление Генплана запланировали в Волгограде

Комплексную программу развития Волгограда не реализовать без обновления Генплана — он увязывает все запланированные в ее рамках мероприятия. Об этом говорили 17 сентября на стратегической сессии в обладминистрации, где состоялось первое обсуждение документа.
«Комплексная программа развития города-героя — основа системного, поступательного социально-экономического развития и региональной столицы, и всей области на десятилетия вперед. Тем более что реализация отдельных ее направлений является стратегически важной для юга нашей страны и России в целом», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.
Генплан — главный документ в градостроительной, подчеркнул глава региона. Актуализированный документ определит новые, дополнительные направления, возможности и ресурсы для ускоренного развития города и области.