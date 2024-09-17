Краеведческий музей в Волгограде отремонтировали с браком

Волгоградский областной краеведческий музей капитально отремонтировали с браком — там течет крыша, рушится штукатурка и стяжка балконов. Подрядчик должен будет устранить недоделки в исторических зданиях на проспекте Ленина, 7 и 5а. Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Управления капитального строительства, решение уже вступило в силу, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Ремонтировали здания царицынского Волжско-Камского банка и Земской управы, в которых сейчас расположен краеведческий музей, строители ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой». Подрядчика обязали в течение 10 дней после вступления решения суда в силу по гарантии устранить брак, который обнаружили в ходе эксплуатации.
На проспекте Ленина, 5а должны заново отремонтировать текущую крышу и восстановить элементы карниза. В обоих зданиях обновят стяжку балконов, на проспекте Ленина, 7 восстановят отваливающуюся штукатурку фасадов. Если подрядчик не исправит горе-ремонт сам, то с него взыщут сумму расходов.
Напомним, реставрация музейных зданий обошлась государству в сумму около 40 миллионов рублей. Работы завершили в 2019 году. Но не прошло пяти лет, как с фасада начали осыпаться куски штукатурки.