Краеведческий музей в Волгограде отремонтировали с браком

Ремонтировали здания царицынского Волжско-Камского банка и Земской управы, в которых сейчас расположен краеведческий музей, строители ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой». Подрядчика обязали в течение 10 дней после вступления решения суда в силу по гарантии устранить брак, который обнаружили в ходе эксплуатации.