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Резкое похолодание до +1 градуса ожидается в Ростовской области

На севере Ростовской области ночью похолодает до +1 градуса.

Источник: Комсомольская правда

Резкое похолодание до +1 ожидается в Ростовской области. Предупреждение об этом опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

— Температура воздуха ночью 18 сентября составит +13−18 градусов, в отдельных районах Ростовской и Волгоградской областей будет до +6. 19 сентября ожидается +10−15 градусов, по северу Ростовской и Волгоградской областей до +1, днем +20−25, — говорится в прогнозе.

Добавим, штормовой ветер в указанный период не утихнет. Кроме того, ночью с 17 на 18 сентября по югу Ростовской области местами могут пройти кратковременные грозовые дожди.