Резкое похолодание до +1 градуса ожидается в Ростовской области

— Температура воздуха ночью 18 сентября составит +13−18 градусов, в отдельных районах Ростовской и Волгоградской областей будет до +6. 19 сентября ожидается +10−15 градусов, по северу Ростовской и Волгоградской областей до +1, днем +20−25, — говорится в прогнозе.