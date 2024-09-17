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В Сети появилось видео пересохшего Краснодарского водохранилища

Из-за рекордной засухи Краснодарское водохранилище оказалось почти полностью пересохшим. Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором видно, как сейчас выглядит этот некогда крупный водоем. С высоты птичьего полета водохранилище больше похоже на пустыню, чем на водоем.

Источник: Новая Кубань

В отсутствие воды дно водохранилища стало доступным для активного отдыха, и местные жители начали использовать эту территорию для катания на квадроциклах. Пейзажи, которые теперь открылись перед ними, вызывают интерес у туристов и блогеров.


Ранее «Новая Кубань» сообщала о критическом снижении уровня воды в Краснодарском водохранилище. В этом году аномальная засуха, начавшаяся в июле, значительно сократила объем воды в водоеме. В августе уровень заполнения составил лишь 6,5% от общей емкости в 2794 миллиона кубометров, что эквивалентно всего 172 миллионам кубометров воды.

экология