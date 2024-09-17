В Сети появилось видео пересохшего Краснодарского водохранилища



Ранее «Новая Кубань» сообщала о критическом снижении уровня воды в Краснодарском водохранилище. В этом году аномальная засуха, начавшаяся в июле, значительно сократила объем воды в водоеме. В августе уровень заполнения составил лишь 6,5% от общей емкости в 2794 миллиона кубометров, что эквивалентно всего 172 миллионам кубометров воды.