В Сети появилось видео пересохшего Краснодарского водохранилища

В отсутствие воды дно водохранилища стало доступным для активного отдыха, и местные жители начали использовать эту территорию для катания на квадроциклах. Пейзажи, которые теперь открылись перед ними, вызывают интерес у туристов и блогеров.
Ранее «Новая Кубань» сообщала о критическом снижении уровня воды в Краснодарском водохранилище. В этом году аномальная засуха, начавшаяся в июле, значительно сократила объем воды в водоеме. В августе уровень заполнения составил лишь 6,5% от общей емкости в 2794 миллиона кубометров, что эквивалентно всего 172 миллионам кубометров воды.