Сирены завоют в Нижегородской области в начале октября

«Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.