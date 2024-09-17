Сирены завоют в Нижегородской области в начале октября, предупредили в соцсетях администрации Павловского округа.
Комплексная проверка систем оповещения пройдет в Нижегородской области 2 октября. В какое время завоют сирены — не уточняется.
«Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — напомнили в администрации.
Жителей просят не паниковать при звуках сирены, а включить телевизор или радио и прослушать сообщение.
«Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.