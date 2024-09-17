В воронежских школах усилят безопасность после случившегося в Челябинске

После ЧП в челябинской школе воронежское Министерство образования взяло на усиленный контроль организацию безопасности во всех образовательных организациях региона, сообщили в облправительстве.
Минобр направил рекомендации по усилению мер безопасности и оказанию мер психологической поддержки.
«В настоящий момент школы Воронежской области работают в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности, необходимых для защиты и охраны здоровья и жизни воспитанников и педагогов», — подчеркнули власти.
Напомним, накануне подросток с молотком напал на учеников в школе № 68 в Челябинске. По данным областного минздрава, две девочки и мальчик 13-ти лет, а также преподаватель госпитализированы.