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В воронежских школах усилят безопасность после случившегося в Челябинске

Образовательные организации региона работают в штатном режиме.

Источник: АиФ Воронеж

После ЧП в челябинской школе воронежское Министерство образования взяло на усиленный контроль организацию безопасности во всех образовательных организациях региона, сообщили в облправительстве.

Минобр направил рекомендации по усилению мер безопасности и оказанию мер психологической поддержки.

«В настоящий момент школы Воронежской области работают в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности, необходимых для защиты и охраны здоровья и жизни воспитанников и педагогов», — подчеркнули власти.

Напомним, накануне подросток с молотком напал на учеников в школе № 68 в Челябинске. По данным областного минздрава, две девочки и мальчик 13-ти лет, а также преподаватель госпитализированы.

образование