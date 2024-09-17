Более 47 тысяч многодетных семей проживает в Иркутской области

Еще три многодетные семьи получили удостоверения от зампреда правительства и министра соцразвития региона. Многодетной семьей считается та, которая воспитывает больше троих детей. При этом им не должно еще исполниться 18 лет либо они учатся на очной форме обучения до 23 лет. Если весь состав семьи имеет российское гражданство и регистрацию в Иркутской области, то за выдачей удостоверения они могут обратиться в соцзащиту или подать заявление самостоятельно на портале Госуслуг.