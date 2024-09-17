Более 47 тысяч многодетных семей проживает в Иркутской области

В Иркутской области по данным соцзащиты проживает более 47 тысяч многодетных семей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, оформление и выдача удостоверений многодетной семьи продолжается в Приангарье. Порядок предоставления в августе утвердил губернатор Игорь Кобзев.
— Первые удостоверения глава региона вручил лично, в Эхирит-Булагатском районе: Александру и Ирине Белоусовым, Андрею и Анжеле Мунхажеевым, Андрею и Анне Дячок, Балдану и Светлане Батомункуевым, — поделились в правительстве.
Еще три многодетные семьи получили удостоверения от зампреда правительства и министра соцразвития региона. Многодетной семьей считается та, которая воспитывает больше троих детей. При этом им не должно еще исполниться 18 лет либо они учатся на очной форме обучения до 23 лет. Если весь состав семьи имеет российское гражданство и регистрацию в Иркутской области, то за выдачей удостоверения они могут обратиться в соцзащиту или подать заявление самостоятельно на портале Госуслуг.
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