Песни Charli XCX, Coldplay и Билли Айлиш войдут в саундтрек игры EA Sports FC 25

Стало известно, какие треки будут сопровождать видеоигру о футболе EA Sports FC 25. В саундтрек вошли песни от Skrillex, Charli XCX, Coldplay, Fontaines D.C., J Balvin, Билли Айлиш и других артистов.
EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября. Всего саундтрек видеоигры содержит 117 песен как от известных, так и начинающих исполнителей. Его также дополнят неизданные композиции от FKA Twigs и Catfish and the Bottlemen, которые станут официально доступны позже, пишет NME.
J Balvin рассказал о своих эмоциях по поводу того, что его музыка станет частью легендарной серии.
Я никогда не забуду, что моя музыка стала частью саундтрека к FC 25 и что я разделил эту честь со столькими другими талантливыми исполнителями со всего мира. Мне не терпится испытать все это во время игры.
J Balvin
певец.
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