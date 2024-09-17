В Уфе Шакшинский мост полностью закроют на месяц.

Очередное полное перекрытие движения автотранспорта по Шакшинскому мосту запланировано с 20 октября по 21 ноября. Это необходимо для качественной сварки двух частей уже собранного сооружения. В этот период требуется полностью исключить динамические нагрузки, пояснили в мэрии Уфы.