Кабинеты ЗАГС откроют в роддомах Лесосибирска, Енисейска и Норильска

На данный момент кабинеты ЗАГС действуют во всех роддомах Красноярска, в Минусинске, Канске и в Ачинском перинатальном центре. В ближайшее время их откроют в Лесосибирске, Енисейске и Норильске, сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин.