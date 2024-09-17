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Кабинеты ЗАГС откроют в роддомах Лесосибирска, Енисейска и Норильска

На данный момент кабинеты ЗАГС действуют во всех роддомах Красноярска.

В родильных домах Красноярского края открываются кабинеты ЗАГС, где регистрируют новорождённых. В виде эксперимента в начале года открыли первый такой кабинет, и он получил положительные отзывы.

Удобно, что родителям не нужно никуда идти. Свидетельство о рождении оформляют прямо в роддоме. И сразу в проактивном режиме — СНИЛС, ИНН и медицинский полис.

На данный момент кабинеты ЗАГС действуют во всех роддомах Красноярска, в Минусинске, Канске и в Ачинском перинатальном центре. В ближайшее время их откроют в Лесосибирске, Енисейске и Норильске, сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин.