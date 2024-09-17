Всего за две недели в Омской области нашли 66, 5 тысяч тонн небезопасного зерна

Всего за две недели, с 1 по 15 сентября, специалисты Управления Россельхознадзора выявили в Омской области более 66, 5 тысяч тонн небезопасных зерновых культур.
Сельхозпроизводители должны были проверить продукцию на остаточное содержание пестицидов. Они этого не сделали и пустили партии пшеницы, гороха, рапса, льна, ячменя и сои в свободный оборот.
В число таких производителей, по данным Россельхознадзора, попали ИП ГКФХ Придорогин В. В., ИП ГКФХ Крузе С. Я., ИП ГКФХ Лобов О. В., ИП ГКФХ Поликовский С. М., ИП ГКФХ Трушкин Д. Ю. и ИП ГКФХ Говин А. Г.
Также специалисты установили, что еще пять производителей при регистрации деклараций о соответствии безопасности пшеницы и гороха недостоверно указали изготовителя зерна. Общий вес этой продукции составил 6 тыс. тонн.
Отметим, что хотя эти нарушения были выявлены сейчас, непроверенная на пестициды сельхозпродукция была произведена еще в прошлом году, так что зерно к этому моменту могли уже использовать.
В целом с начала 2024 года в Омской области было установлено 150 случаев недостоверного декларирования зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2023 года. Всего было выявлено 144 партии общим весом более 233 тысяч тонн.