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Прокуратура потребовала отремонтировать водовод в Феодосии

Прокуроры Крыма через суд добиваются ремонта водовода в Феодосии.

Источник: Прокуратура РК в Tg

Прокуратура требует ГУП РК «Вода Крыма» отремонтировать водовод и напорный коллектор на улице Челнокова в Феодосии. Для этого сотрудники надзорного органа обратились с иском в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Водовод и напорный коллектор сильно изношены и плохо функционируют.

«В этой связи прокуратура города обратилась в суд с иском о понуждении государственного унитарного предприятия Республики Крым “Вода Крыма” и профильного министерства республики принять меры к проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры», — сказано в сообщении прокуратуры в Tg-канале.

Напомним, в августе в Феодосии запускали новый водовод. Тогда от водоснабжения отключили десятки улиц на несколько дней.

Прокуратура
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