Прокуратура потребовала отремонтировать водовод в Феодосии

«В этой связи прокуратура города обратилась в суд с иском о понуждении государственного унитарного предприятия Республики Крым “Вода Крыма” и профильного министерства республики принять меры к проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры», — сказано в сообщении прокуратуры в Tg-канале.