Прокуратура потребовала отремонтировать водовод в Феодосии

Прокуратура требует ГУП РК «Вода Крыма» отремонтировать водовод и напорный коллектор на улице Челнокова в Феодосии. Для этого сотрудники надзорного органа обратились с иском в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Водовод и напорный коллектор сильно изношены и плохо функционируют.
«В этой связи прокуратура города обратилась в суд с иском о понуждении государственного унитарного предприятия Республики Крым “Вода Крыма” и профильного министерства республики принять меры к проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры», — сказано в сообщении прокуратуры в Tg-канале.
Напомним, в августе в Феодосии запускали новый водовод. Тогда от водоснабжения отключили десятки улиц на несколько дней.