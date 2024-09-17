Новую карантинную зону ввели в Ростовской области

Специалисты разработали план борьбы с растением-вредителем. В частности, запрещено куда-либо вывозить продукцию, выращенную в очаге, также повиликой нельзя кормить домашних животных и птиц. Земля считается чистой от сорняка, если он не появляется в течение трех лет.