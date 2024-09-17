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Новую карантинную зону ввели в Ростовской области

Карантин из-за опасного сорняка ввели в одном из районов Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области 7,6 га земель заросло повиликой. Теперь в очаге с сорняком и на прилегающих к нему участках установили карантин, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

— Повилику обнаружили на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения, вблизи хутора Родионовка. Всего под наблюдение взяли более 1,2 тысячи га, — рассказали в надзорном ведомстве.

Специалисты разработали план борьбы с растением-вредителем. В частности, запрещено куда-либо вывозить продукцию, выращенную в очаге, также повиликой нельзя кормить домашних животных и птиц. Земля считается чистой от сорняка, если он не появляется в течение трех лет.

Напомним, ранее в Красносулинском районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии.

сельское хозяйство