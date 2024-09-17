В Новосибирске предложили установить памятник Сталину

В своем посте Яковлев отметил, что ранее памятник Сталину был установлен на территории парка Монумент Славы в Ленинском районе. Он считает целесообразным установить памятник Генералиссимусу и Верховному Главнокомандующему в годы Великой Отечественной войны Иосифу Виссарионовичу Сталину на главном мемориале города.