Новая скейт-площадка появилась в предместье Радищево Иркутска

В Предместье Радищево Иркутска появилась новая скейт-площадка. Как сообщили в администрации областного центра, с инициативой обустройства выступила молодёжь предместья, а поддержал их депутат гордумы Юрий Коренев. Работы прошли на улице Кирпичной № 151 по муниципальной программе «Физическая культура и спорт».
— На этой территории ранее располагалось баскетбольное поле. Здесь сохранилось асфальтовое покрытие, пригодное для размещения скейт-площадки. Также вблизи имеются универсальная спортплощадка и зона с турниками, которые обустроили три года назад. В целом получилось пространство, где могут активно провести досуг и взрослые, и дети, — прокомментировали в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска.
Новая площадка занимает почти 160 квадратных метров. Она устойчива к морозу и влажности. Ограждения и устройства для трюков сделали из упругих и ударопрочных материалов. В честь открытия для молодежи выступили спортсмены и провели мастер-классы.