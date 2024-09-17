Новая скейт-площадка появилась в предместье Радищево Иркутска

— На этой территории ранее располагалось баскетбольное поле. Здесь сохранилось асфальтовое покрытие, пригодное для размещения скейт-площадки. Также вблизи имеются универсальная спортплощадка и зона с турниками, которые обустроили три года назад. В целом получилось пространство, где могут активно провести досуг и взрослые, и дети, — прокомментировали в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска.