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В Красноярске пройдут горячие линии по вопросам отопления

Позвонить главам районных администраций можно будет завтра с 17:00 до 19:00.

Завтра в Красноярске пройдут горячие линии по вопросам отопления. Звонки от горожан будут лично принимать главы районов, а рассказать о проблемах подачи тепла красноярцы смогут по следующим номерам:

  • Свердловский район — 261−98−90;
  • Центральный район — 227−38−76;
  • Кировский район — 222−37−37;
  • Октябрьский район — 247−01−47;
  • Советский район — 269−45−45;
  • Железнодорожный район — 221−20−48;
  • Ленинский район — 264−19−26.

Время приема звонков: 17:00 — 19:00. Все сообщения будут передаваться районным администрациям, ресурсоснабжающим организациям и УК.

ЖКХ