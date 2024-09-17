Завтра в Красноярске пройдут горячие линии по вопросам отопления. Звонки от горожан будут лично принимать главы районов, а рассказать о проблемах подачи тепла красноярцы смогут по следующим номерам:
- Свердловский район — 261−98−90;
- Центральный район — 227−38−76;
- Кировский район — 222−37−37;
- Октябрьский район — 247−01−47;
- Советский район — 269−45−45;
- Железнодорожный район — 221−20−48;
- Ленинский район — 264−19−26.
Время приема звонков: 17:00 — 19:00. Все сообщения будут передаваться районным администрациям, ресурсоснабжающим организациям и УК.