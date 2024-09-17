Квир-блогер признался в убийстве политического активиста в Петербурге

Сам Александр Синько жил в квартире на проспекте Обуховской обороны, которую для него арендовала мать. Два дня назад, по данным телеканала, блогер выселился оттуда и искал ночлег. Это подтвердила хозяйка квартиры, которая сообщила, что решила расторгнуть договор с блогером из-за того, что к нему по неизвестным причинам приходила полиция. Позднее она сама приехала в квартиру и обнаружила в ней горы мусора. Несмотря на нечистоплотность Синько, она охарактеризовала его как вежливого и спокойного. По ее словам, молодой человек не вызывал подозрения у соседей.