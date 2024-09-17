Показатели физического развития детей по возрастам, от чего зависят параметры роста и веса у мальчиков и девочек

У новорожденных и детей до 1 года. В первые месяцы жизни ребенка используются специализированные детские весы. Они разработаны так, чтобы малыш мог лежать во время взвешивания, что делает процесс максимально безопасным и комфортным. Такой прибор должен иметь высокую точность, так как даже даже небольшие колебания веса могут быть критичными для оценки состояния новорожденного. Взвешивать лучше всего натощак — обычно утром перед кормлением. Также важно учитывать вес подгузника или одежды, если ребенок не раздет, рассказала «Газете.Ru» врач-педиатр Светлана Карабанова.