Самару накроет серия магнитных бурь в конце сентября

— Серия магнитных бурь накроет город 25 сентября и продлит свое действие до 29 сентября. Ее сила будет колебаться от 3 до 6 баллов. В этот период метеочувствительные горожане вновь столкнуться с недомоганием, головной болью, плохим самочувствием и резкими скачками артериального давления, — отмечают специалисты.