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Самару накроет серия магнитных бурь в конце сентября

Жителей Самары предупредили о приближении серии магнитных бурь.

В Самаре местных жителей предупредили о приближении магнитных бурь. Они накроют региональную столицу в конце сентября 2024 года, сообщают представители сервиса my-calend.

— Серия магнитных бурь накроет город 25 сентября и продлит свое действие до 29 сентября. Ее сила будет колебаться от 3 до 6 баллов. В этот период метеочувствительные горожане вновь столкнуться с недомоганием, головной болью, плохим самочувствием и резкими скачками артериального давления, — отмечают специалисты.

Самарцам рекомендуют больше времени гулять на свежем воздухе, не перенапрягаться, соблюдать питьевой режим и отказаться от пагубных привычек.

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