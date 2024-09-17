В Новосибирске объяснили, почему не хватает учителей в школах

По данным департамента образования мэрии Новосибирска, одной из причин нехватки учителей является увеличение числа учеников: в 2023 году их было 215 469, в 2024 году ожидается 220 724. Другими факторами являются выход на пенсию и смена места жительства работников. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».