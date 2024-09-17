В Омске, в Амурском поселке, снесут более 150 домов

Омская мэрия планирует построить в Амурском поселке новый микрорайон. Проект постановления опубликован на сайте.
Его намереваются возвести в границах улиц Авангардная, 4-я Челюскинцев, Сурикова и 1-я Челюскинцев в Центральном округе.
Общая площадь земельного участка составляет 10, 1 га. Сейчас на этой территории находится 150 частных домов и около десятка двухэтажек. Порядка 20 объектов на участке признаны аварийными.
Территорию планируется застроить жилыми домами разной этажности и объектами инфраструктуры. Срок реализации проекта — 10 лет.
Напомним, недавно мы писали об аналогичных планах мэрии по комплексному развитию еще двух территорий в Центральном и Октябрьском округах.