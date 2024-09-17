Бинокли и телескопы не обязательны: сразу два небесных явления можно наблюдать в Нижнем Новгороде в ночь на 18 сентября

Сразу два повода для ночных наблюдений будет у жителей Нижнего Новгорода в ночь с 17 на 18 сентября. Сначала в вечернем небе покажется Международная космическая станция, затем, ближе к восходу Солнца можно будет наблюдать частное лунное затмение. Каждое событие по-своему уникально, ведь МКС редко наблюдается столь продолжительное время, а затмение будет сопряжено с Суперлунием.
Затмение будет видно без оптики
Луна зайдет в полутеневую фазу в 3:41 ночи, и это считается началом явления. В первые часы изменения будут видны только в телескоп. В 5:12 утра начнется видимое глазу частное лунное затмение, когда небесное тело войдет в земную тень. Максимальный момент затмения в Нижнем Новгороде будет наблюдаться в 5:39 утра, а в 5:43 Луна уже зайдет за горизонт.
— Частное затмение начнется тогда, когда Луна будет находиться на трех градусах над горизонтом, -объяснил лектор Нижегородского планетария Алексей Киселев, — она будет заходящей. Максимальная фаза совпадает с заходом Луны за горизонт. Луна будет находиться в полнолунии, причем это полнолуние у нас является Суперлунием. Луна находится в перигее своей орбиты, поэтому будет чуть больше и чуть ярче, чем обычно.
Перед заходом Луны затмение можно будет разглядеть без оптики, а ясная погода этому только поспособствует. Лучше всего явление будет видно с набережных, обращенных к западной части неба, в частности, на Стрелке, Верхневолжской набережной, площадке у колеса обозрения на Сенной и с видовых точек в Верхних Печерах.
— Тень будет «откусывать» от Луны по ее правому верхнему краю, приблизительно на два часа, при достижении максимума Луна «провалится» за горизонт, — добавил специалист.
Дни наблюдений за МКС
С 16 по 25 сентября нижегородцы также смогут наблюдать за полетом МКС. Несколько вечеров подряд она будет появляться в южной части неба на несколько минут, словно очень яркая звезда. Так, например, 17 сентября она появится на высоте 29 градусов от горизонта, величина блеска составит −2,6, то есть, ее будет видно очень ярко. Время наблюдений: с 19:23 до 19:28. Еще один раз станция покажется в период с 20:12 по 20:15, но видно ее будет уже не так ярко. В другие дни МКС будет появляться на небе также в интервале между шестью и девятью часами вечера.
— Станция появляется в западной части неба, и пролетает над югом в направлении востока. Иногда она исчезает из-за земной тени. При каждом полете ее блеск меняется. Интересны полеты с максимально отрицательным значением блеска, например, от −2,2 до −3. Чем ниже это значение, тем более впечатляющее явление мы видим, как летящий по небу фонарь, — объяснил Киселев.
Наблюдать за полетом станции можно с любой точки. Важно, чтобы обзор на южную часть неба не был закрыт домами. Полный график наблюдений за МКС опубликован на онлайн-ресурсах Нижегородского планетария.