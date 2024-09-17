Бинокли и телескопы не обязательны: сразу два небесных явления можно наблюдать в Нижнем Новгороде в ночь на 18 сентября

С 16 по 25 сентября нижегородцы также смогут наблюдать за полетом МКС. Несколько вечеров подряд она будет появляться в южной части неба на несколько минут, словно очень яркая звезда. Так, например, 17 сентября она появится на высоте 29 градусов от горизонта, величина блеска составит −2,6, то есть, ее будет видно очень ярко. Время наблюдений: с 19:23 до 19:28. Еще один раз станция покажется в период с 20:12 по 20:15, но видно ее будет уже не так ярко. В другие дни МКС будет появляться на небе также в интервале между шестью и девятью часами вечера.