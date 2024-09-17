Марк Хоппус из Blink-182 выпустит свои мемуары Fahrenheit 182 в 2025 году

Один из основателей панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус анонсирует выход своих мемуаров. Книга получила название Fahrenheit 182. Предполагается, что произведение увидит свет 8 апреля 2025 года.
В книге будет подробно описано создание одной из «величайших групп» своего поколения — Blink-182. Кроме этого, в мемуарах можно будет прочитать о распаде коллектива, тревожности Хоппуса и о его борьбе с раком.
Как сказал Марк в своих социальных сетях, книга будет «мрачной».
Я рад рассказать свою историю. Я долгое время ничего не говорил о своей болезни, потому что был напуган и подавлен всем этим.
Марк Хоппус
участник группы Blink-182.
О заболевании Хоппуса стало известно в 2021 году. Сейчас музыкант здоров.
В начале сентября Blink-182 выпустили продолжение своего альбома «ONE MORE TIME…» (2023) — «One More Time… Part-2», который был дополнен восемью новыми треками.