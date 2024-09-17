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Прокуратура потребовала вернуть народу частный курорт в Чернолучье

Земля была передана частнику 17 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области инициировала в Арбитражном суде Омской области очередное громкое разбирательство. Надзорный орган требует изъять из незаконного владения земельный участок в курортной Красноярско-Чернолучинской зоне.

Территория площадью 7980 кв. метров еще в 2007 году была передана органом местного самоуправления в собственность ООО «Сосновый бор». Спустя 17 лет выяснилось, что сделка была незаконной.

«На момент приватизации этот участок входил в состав земель особо охраняемых природных территорий, имел статус курорта, в силу закона являлся ограниченным в обороте и не мог быть предоставлен в частную собственность», — пояснили в прокуратуре.

Сейчас на участке построены три гостевых дома, баня, беседки для отдыха. Все это сдается в аренду отдыхающим.

Напомним, недавно прокуратуре удалось добиться изъятия из незаконного владения участков в дендросаде и территории возле Старозагородной рощи.