Прокуратура потребовала вернуть народу частный курорт в Чернолучье

Прокуратура Омской области инициировала в Арбитражном суде Омской области очередное громкое разбирательство. Надзорный орган требует изъять из незаконного владения земельный участок в курортной Красноярско-Чернолучинской зоне.
Территория площадью 7980 кв. метров еще в 2007 году была передана органом местного самоуправления в собственность ООО «Сосновый бор». Спустя 17 лет выяснилось, что сделка была незаконной.
«На момент приватизации этот участок входил в состав земель особо охраняемых природных территорий, имел статус курорта, в силу закона являлся ограниченным в обороте и не мог быть предоставлен в частную собственность», — пояснили в прокуратуре.
Сейчас на участке построены три гостевых дома, баня, беседки для отдыха. Все это сдается в аренду отдыхающим.
Напомним, недавно прокуратуре удалось добиться изъятия из незаконного владения участков в дендросаде и территории возле Старозагородной рощи.