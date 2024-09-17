Оцепления нет. Челябинская школа продолжила работу после нападения на детей

Челябинская школа № 68 (филиал 3) возобновила свою работу после ЧП, произошедшего в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области. Занятия для детей всех классов возобновлены, образовательное учреждение работает в штатном режиме.
Сегодня, 17 сентября, с территории школы сняли оцепление — все выходы на школьные дворы открыты, вход свободный. Дежурных патрулей около здания и заборов не видно, патрульных машин нет.
Через школьные дворы местные жители сокращают путь. Играющих школьников на площадках нет, всё тихо и спокойно.
Напомним, что вчера в школе после нападения на детей и педагога с молотком и ножом был задержан один из учеников. 13-летний Роман Г. ворвался в класс под конец урока с оружием в руках.
Пострадали три ребенка и учитель химии и биологии Нина Шошина. Женщина, спасая детей, помогала обезвредить мальчика. По данным регионального Минздрава, дети продолжат лечение в Москве. Им и их родителям предоставят спецборт.
Также, по сообщению ГУ МВД Росси по Челябинской области, дополнительные меры безопасности были предприняты по всех школах областного центра. В частности, в связи с тревожными фейками, которые распространялись в школьных чатах после ЧП.