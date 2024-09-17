Лето, гудбай: где в Крыму официально закрыт купальный сезон

С каждым днем на полуострове становится все прохладнее. Столбики термометров постепенно опускаются вниз, напоминая, что уже сентябрь. Холоднее ночи, нет той жары днем, а на смену палящему солнцу пришли дожди.
Однако море еще не сдается. Оно по-прежнему теплое и манящее. На южном и западном берегу температура морской воды остается в пределах +25−26 градусов, сообщили в Крымском гидрометцентре. А вот на восточном побережье чуть прохладнее — от +22 до +24.
Хотя погода на Керченском полуострове не балует — резкое похолодание выгнало людей с пляжей еще на минувших выходных. В воскресенье, 15 сентября, в Керчи и Феодосии официально закрыли купальный сезон. На пляжах сворачиваются кафе и больше не обеспечивается работа спасателей.
«Купальный сезон, согласно постановлению администрации города Феодосии, в нашем округе длится с 1 июня по 15 сентября 2024. После официального завершения сезона пользователи пляжных территорий начинают убирать элементы благоустройства пляжей, в том числе, завершается и работа спасательных постов», — сообщили КП-Крым в администрации Феодосии.
К 20 сентября все пляжи должны быть законсервированы. На них появятся предупреждающие таблички о запрете купания. В то же время, если пляж все еще востребован у отдыхающих, да и погода располагает, работу спасателей и инфраструктуры могут продлить. Тут все будет зависеть от пляжников.
До следующего сезона закрыли и пляжи в Керчи. Вечером 15 сентября последний рейс на Горпляж сделал 41-й автобус.
Зато в Ялте официально купаться можно еще почти две недели. Купальный сезон здесь традиционно длится с 1 июня по 30 сентября.
«После 30 сентября пляжи консервируются пользователями. Они вывешивают таблички, что купание запрещено и спасение не обеспечивается», — уточнили в администрации города.
Аналогичная ситуация и в Евпатории. Даже если вода еще будет теплая, пляжи закроют. О своей безопасности отдыхающим придется думать самим.
Кстати, желающих окунуться в бодрящее море в Крыму даже в октябре предостаточно. Бархатный сезон всегда привлекал туристов отсутствием адской жары и мягким климатом.