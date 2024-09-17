Лето, гудбай: где в Крыму официально закрыт купальный сезон

К 20 сентября все пляжи должны быть законсервированы. На них появятся предупреждающие таблички о запрете купания. В то же время, если пляж все еще востребован у отдыхающих, да и погода располагает, работу спасателей и инфраструктуры могут продлить. Тут все будет зависеть от пляжников.