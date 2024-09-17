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Сильный ветер снес остановку в Ростове-на-Дону

В Ростове шквалистый ветер снес автобусную остановку, ее уже вернули на место.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за шквалистого ветра перевернулась автобусная остановка. Ее уже подняли, теперь нужно поставить стекло, рассказали в телеграм-канале городской администрации.

— Остановка перевернулась из-за ветра на улице Добровольского. В ближайшее время будет заказано и установлено остекленение, — сообщили власти.

Пост о произошедшем был опубликован 17 сентября. В комментариях ростовчане подтвердили «адский ветер», но попросили рабочих лучше проверять крепления при установке.

Напомним, стихия сохраняется в донской столице с выходных и в ближайшие дни не утихнет. Синоптики в среднем прогнозируют 9−14 м/с, при этом временами порывы могут достигать 12−14 и 15−18 м/с.

Ранее в Ростове-на-Дону на школьника и машину с людьми упало большое дерево.