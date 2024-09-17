Стало известно какие адреса затронет отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2024

Во всех округах кроме Октябрьского отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2024 продлится несколько часов. В последнем же горячую воду дадут 21 сентября. Ознакомиться с адресами, которые попадают под отключение можно ознакомиться в фотокарточке.