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Стало известно какие адреса затронет отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2024

Горячую воду отключат в четырех округах Иркутска 18 сентября.
Источник: Комсомольская правда

Очередное отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2024 затронет четыре округа. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей» это необходимо для проведения ремонтных работ на тепловых сетях.

Отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2024.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Байкальская, 252а, Степана Разина, 11, в микрорайоне Юбилейный, 17 и ремонт тепломеханического оборудования на котельной «Шахтерская», — сказано в сообщении.

Во всех округах кроме Октябрьского отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2024 продлится несколько часов. В последнем же горячую воду дадут 21 сентября. Ознакомиться с адресами, которые попадают под отключение можно ознакомиться в фотокарточке.

Отключение горячей воды в Иркутске 18 сентября 2024. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.