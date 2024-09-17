Житель Горьковского района заплатит за оскорбления в «Одноклассниках»

Житель Горьковского района заплатит землячке компенсацию морального вреда. Он опубликовал пост в группе «Горьковское» в соцсети «Одноклассники». Женщина ответила, итогом стала бурная дискуссия, переросшая в оскорбления.
В итоге жительница Горьковского района подала на оппонента в суд, потребовав компенсации нанесенного ей морального вреда.
Сначала первая судебная инстанция, а за ней и апелляция требования обиженной женщины удовлетворили.
За оскорбления в соцсетях ответчик должен выплатить ей 15 000 рублей, еще 30 000 — в счет понесенных истицей судебных расходов.
Решение вступило в законную силу.