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Житель Горьковского района заплатит за оскорбления в «Одноклассниках»

Моральный вред суд оценил в 15000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Горьковского района заплатит землячке компенсацию морального вреда. Он опубликовал пост в группе «Горьковское» в соцсети «Одноклассники». Женщина ответила, итогом стала бурная дискуссия, переросшая в оскорбления.

В итоге жительница Горьковского района подала на оппонента в суд, потребовав компенсации нанесенного ей морального вреда.

Сначала первая судебная инстанция, а за ней и апелляция требования обиженной женщины удовлетворили.

За оскорбления в соцсетях ответчик должен выплатить ей 15 000 рублей, еще 30 000 — в счет понесенных истицей судебных расходов.

Решение вступило в законную силу.